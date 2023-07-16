港商经局长望日本不受核废水争议影响 支持香港加入RCEP

针对香港是否会因可能对日本采取进口管制措施，导致日本反对其加入区域全面经济伙伴协定（RCEP）一事，香港商务及经济发展局局长丘应桦认为，这是“两码子的事”，希望日本能以整体利益为依归。

据《星岛日报》报道，丘应桦星期天（7月16日）接受电台节目访问，回应香港申请加入RCEP至今仍未有新进展时说，RCEP对任何新申请的经济体均需要时间处理，指需经过所有成员国的国会同意。

被问到作为RCEP成员国之一的日本，是否会因为港府早前提出将针对日本福岛核废水排放计划采取进口管制措施，而反对香港加入RCEP时，丘应桦强调，这是两码子的事，冀日方能够以整体利益为依归。

香港特区政府星期三（7月12日）宣布，一旦日本启动排放福岛核废水，香港将与中国大陆一样，立即禁止从日本10个都县进口水产品。

另一方面，丘应桦透露，对于引进龙头企业落户香港很有信心，并预告年底将有大型企业来港发展，当中包括中资及外资企业。他介绍，今年首5个月已接触近190间企业，当中以中小企业为主，强调量与质同样重要。

此外，针对香港是否会在中东及亚细安增设经济贸易办事处，丘应桦说，现时已于亚细安市场内的泰国、新加坡及印尼设立经贸办，相信已足够处理该区域市场，但随着全球人口的发展，不排除未来会在中亚、非洲等国家设更多经贸办。