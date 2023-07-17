中国公安部启动又一波打击网络谣言活动

中国官方上星期召开全国网络安全和信息化工作会议不久后，在星期六（7月15日）启动打击整治网络谣言宣传周。

公安部在今日头条账号上宣布，公安部网络安全保卫局决定于7月15日至7月21日组织开展“打击整治网络谣言宣传周”活动，目的是进一步提升群众对网络谣言的辨别力，降低网络谣言给群众生产生活造成的不良影响，营造全社会不造谣、不信谣、不传谣的良好氛围。

公安部说，各地公安机关将在活动期间加强线上线下互动，“发放展示各类内容鲜活的普法宣传手册、主题海报、音视频作品等，把识谣、辨谣、防谣知识送到群众手中”。

公安机关还将通过各类新闻媒体向社会公布专项行动典型案例、突出成效，持续宣传科普网络谣言的种类、危害及鉴别方法，进一步普及相关法律法规和安全文明上网知识。

公安部也说，自今年4月网络谣言打击整治专项行动开展以来，全国公安机关网安部门针对网络谣言反复滋生、屡禁不止等突出问题，采取了一系列强有力的打击整治措施，依法惩处了一批借热点案事件编造传播网络谣言的违法犯罪分子，依法打击了一批造谣引流牟利的网络水军团伙，取得显著成效。

中国官方在7月14日至15日召开全国网络安全和信息化工作会议。中共政治局常委、国务院副总理丁薛祥在会议上，传达中共总书记、中国国家主席习近平指示。

习近平强调，要坚持党管互联网、筑牢国家网络安全屏障，以及走中国特色治网之道。