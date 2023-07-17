中联部部长：中俄关系超出双边关系范畴

中共中央对外联络部部长刘建超与俄罗斯公俄党干部考察团会面时说，作为世界主要大国和联合国安理会常任理事国，中俄关系超出双边关系范畴，成为维护世界和平稳定的重要保障。

据中新社报道，刘建超星期天（7月16日）在北京会见由俄罗斯“公正俄罗斯－爱国者－为了真理”党主席、国家杜马公俄党议员团主席米罗诺夫率领的公俄党干部考察团。

刘建超说，今年3月，中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问，同俄罗斯总统普京就深化两国关系和各领域合作作出全面规划，进一步提升了两国关系水平。中方欢迎公俄党高级别代表团访华，重视加强中国共产党同公俄党机制化交往，落实好两国元首达成的重要共识。

他表示，希望双方以此访为契机，深化思想理论交流，加强立法机构合作，共同办好第十届中俄中小企业合作圆桌会议，促进两国发展战略对接，造福两国人民，推动两党两国关系高水平发展。

刘建超指出，当前中国共产党团结带领全国各族人民，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴。作为世界主要大国和联合国安理会常任理事国，中俄关系超出双边关系范畴，成为维护世界和平稳定的重要保障。

刘建超强调，中方愿同俄方一道，在金砖国家、上合组织等多边框架内加强政党国际合作，共同维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，努力践行三大全球倡议，捍卫国际公平正义，推进国际关系民主化，推动构建人类命运共同体。

报道称，刘建超与俄罗斯公俄党干部考察团还就共同关心的国际问题、世界政党政治发展等交换意见。