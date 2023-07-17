台外交部批网传AIT扩建要求割地当租界：恶毒假讯息

美国在台协会（AIT）争取扩建的风波持续延烧，台湾外交部指出，网络再传恶毒的假讯息，称AIT要求援用鸦片战争方式割让租界，“其用意之恶毒令人发指，外交部予以强烈谴责”。

据台媒中央社报道，AIT争取扩建，地点选在台北市内湖国中金湖校区的国中用地，台湾外交部早前说，全案仍在研议中。不过，网络传出各种谣言，包括指AIT要求总统蔡英文，援用清朝鸦片战争和英国签订不平等条约方式，把内湖土地以99年期割让成为美国在台湾的租界。

对此，台湾外交部星期天（7月16日）发布新闻稿辟谣。台湾外交部说，网传文章又是一次穿凿附会、牛头不对马嘴的恶毒假讯息，全篇除了几个机构名称及人名外，其他内容全是无稽的谎言与荒诞的逻辑。

台湾外交部称，任何国家的驻外机构需要在台湾使用土地，基本上除了购买就是承租。在本案中，AIT就是需要租用土地的承租方，所谓“签订不平等条约”、“依据国际公约”、“租99年就是割让成租界”等论述，实在不知所云。

“哪来的条约？谁说的割让？依据什么国际公约？所称台湾驻美代表处萧美琴大使已签署正式协议云云，也完全是凭空捏造的谎言。”

台湾外交部强调，这种公然捏造不实的谣言，以胡乱堆叠历史故事的方式、再穿插偏激情绪煽动语言，无所不用其极地企图挑起民众对台美关系的反感，其用意之恶毒令人髮指，台湾外交部予以强烈谴责。

台湾外交部最后在新闻稿中说，此网络流传讯息又是特定人士发动，意在破坏台美关系的认知作战手法，由于此恶劣行径已涉及伪造文书等刑责，台湾外交部将向相关单位报案，并提醒民众务必提高警觉，面对荒唐偏颇的论述保持警戒，随时善用各种事实查核机制。