中国第二季GDP增长6.3％低于预期

中国第二季国内生产总值（GDP）同比增长6.3%，增幅大于一季度的4.5％。

这主要是由于去年第二季受冠病疫情封控影响，当季GDP增速跌至0.4％，形成较低的比较基础。不过，这一增幅仍低于彭博社预测的7.1％和路透社预测的7.3％。

中国国家统计局星期一（7月17日）公布的数据显示，上半年中国GDP同比增长5.5%。和前一季度相比，第二季经济环比仅增长0.8％，远低于第一季2.2％的环比增幅。

受上半年房地产开发投资同比下挫7.9％影响，上半年固定资产投资增速放缓至3.8％。

上半年社会消费品零售总额同比增长8.2％。不过，社零总额增速在4月攀升至18.4％后，从5月份的12.7%大幅回落至6月的3.1%。

中国政府今年初为全年经济定下5％左右的增长目标。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖星期一在记者会上说，尽管全年经济面临压力和挑战，但随着就业改善、居民收入增加、内需拉动逐步增强、供给结构优化调整、新动能成长壮大，经济将稳步恢复，发展质量将继续提升，“完全有信心、有条件、也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务。”

中国股市星期一低开低走，截至上午11时30分，沪深300指数下跌1.09%，上证指数滑落1.18%，深证指数下挫0.89%。