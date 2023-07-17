四川一面包车从山崖滚落金沙江 致五死三伤

中国四川雷波县一辆面包车从山路滚落至金沙江中，造成五人死亡，三人受伤，警方通报称初步调查是因为驾驶人员操作不当造成。

四川凉山州雷波县公安局星期天（7月16日）通过官方微博“雷波公安”发布警情通报称，7月14日，雷波县卡哈洛乡境内发生一起民用面包车翻坠事故，造成五人死亡、三人受伤，伤者目前正在接受治疗。

通报称，事故发生后，公安、消防、应急、交通、卫健等有关部门第一时间派员赶赴现场开展人员搜救 、伤员救治、事故调查等工作。经初步调查，该事故系驾驶人员操作不当造成。事故原因调查和相关善后工作正在有序进行。

另据极目新闻报道，有事故目击者称，事发时该车辆从一处临水的山崖上跌落，在山坡上翻滚多圈后，落入金沙江中；有乘客在车辆在翻滚途中被甩出车外。

一名自称是死者家属的邓先生介绍说，车上的八人中，有四名成年人和四名孩子，其中的两名成年人和四名孩子都是他的亲属，另外两人则是驾驶员夫妻，也是雷波县本地人。

邓先生说，目前，四名成年人和一名孩子已经不幸身亡，剩下三名孩子还在医院救治，其中有两人伤势较重，已被送到四川宜宾的医院治疗。他说，医疗费和安葬费是一笔不小的开支，自己的家人正在四处借钱，出事身亡的驾驶员夫妻家中，也还有几个孩子。