美媒：美日制定针对台冲突计划 日未承诺出兵

美国媒体报道，美国和日本的军方官员一年多来一直在致力于制定一项针对台湾冲突的计划，但日本因公众舆论普遍反对卷入任何此类冲突，至今未承诺出兵。

《华尔街日报》上星期六（7月15日）引述知情人士报道，华盛顿已敦促东京考虑让日本军队负责在台湾周边搜寻中国大陆潜艇等任务，但未得到任何承诺。

该计划是美国应对大陆武力夺取台湾威胁的最重要组成部分之一。日本距离台湾最近处只有70英里，而且日本驻有约5万4000名美军，主要集中在南部的冲绳岛。

报道称，如果大陆采取行动夺取台湾，那么美方的第一反应很可能是动用这些在日本的美军基地。根据20世纪60年代达成的一项协议，美国此举需要得到日本批准，但东京可能迫于压力不得不同意，因为拒绝美国将危及保障日本安全的美日同盟关系。

不过，让日本直接参战的难度要更大。日本领导人一直回避公开讨论在可能的台湾战争中的角色，一定程度上是因为公众舆论普遍反对卷入任何此类冲突。

《华尔街日报》引述日本庆应义塾大学的政治学教授森聪（Satoru Mori）说：“如果你问大家是否愿意冒生命危险保卫台湾，我想目前90%的日本人会说‘不’。”

作为对中国大陆武器库日益壮大这一情况的回应，日本政府正大力投资远程巡航导弹和其他装备，但东京称日方发展军备完全是为了自卫。日本首相岸田文雄最近视察冲绳时表示：“我们必须在军事威慑和应对能力上投入更多资金，以降低我们遭受攻击的风险。”

二战后由美国主导制定的日本宪法放弃使用武力解决争端。但在前首相安倍晋三任内日本曾于2015年批准了一项法律，规定若日本的亲密盟友在日本周边受到攻击，并且日本自身存亡受到威胁，日本可以做出军事反应。

华盛顿智库战略与国际问题研究中心今年早些时候进行的推演显示，在日本和澳大利亚等盟国的支持下，美国很可能阻止大陆控制台湾。

在该智库的多数兵棋推演场景中，大陆袭击美国位于日本本土的军事基地，摧毁数百架美国和日本飞机，上演现代版珍珠港事件，之后日本加入战斗与美国并肩作战。未被摧毁的日本舰艇和飞机会从台湾以北和以东区域向大陆发动攻击，并协助在大陆两栖入侵舰艇攻占台湾之前对其进行拦截，日本隐身潜艇在击沉大陆舰艇方面发挥重要作用。

一些美国和日本安全分析人士说，虽然大陆对美国驻日基地发起攻击可能会让东京不再犹豫不决，但并不一定意味着冲突会以这样的方式展开。日本政府对卷入战斗最为担心的是事态升级的风险，例如，大陆鼓动盟友俄罗斯和朝鲜攻击日本或威胁使用核武器。

美日试图为应对台湾冲突制定联合行动计划之际，美国正寻求让日本提供更多明确信息。报道引述知情人士称，商谈的议题包括补给路线、导弹发射地点和难民疏散计划。这些人士说，日本愿意通过提供燃料和其他物资来支持美军。

五角大楼发言人表示，美日共同致力于台湾海峡的和平，美国对于日本有意扩大自身作用、任务和能力表示欢迎，这将增强威慑力。被问及应对台湾冲突的计划时，日本政府发言人称日本和美国维持联合防御计划，但不予透露更多细节。

在2021年的一次募捐演讲中，时任日本副首相麻生太郎指出，台海爆发战争可能危及日本的生存，因此日本有理由协助保卫台湾。

但庆应义塾大学的森聪说，日本国内并未在真正意义上就东京为何要为台湾防卫提供支持展开公开讨论，如果发生最坏的情况，这可能会导致政治混乱。他说，如果没有明确立场，政府将很难在应对公众关切的同时管理与美国的同盟关系。

前日本防卫省高层官员松川瑠衣（Rui Matsukawa）说：“当我们可以共同作战时，我们很可能会这样做。”但她强调，日本不会寻求站在前线。