云南一导游讲解中疑宣扬倒卖毒品 官方拟吊销导游证

针对网传视频中，云南一导游在讲解时疑似宣扬倒卖毒品一事，当地文旅局通报，该言论不当行为违反导游管理办法，拟吊销涉事导游的导游证。

云南大理白族自治州文化和旅游局星期天（7月16日）通过官方微信公号“大理文旅”通报，一导游言语中含“毒品”敏感词汇”的网传信息7月14日引起关注后，文旅局及时依法立案调查。经核查，涉事昆明尹姓导游7月4日受云南乐逍遥旅行社有限公司委派带团，7月5日在旅游途中，在车内讲解时有不当言论。

通报称，该导游的行为违反了《导游管理办法》相关规定，大理白族自治州文化和旅游局依规拟给予尹某心吊销导游证的行政处罚。处罚决定将在有关法定程序终了后作出。

据央广网、九派新闻等媒体此前报道，网传视频中，一云南导游在大巴车上向游客讲解称，若游客有机会去到腾冲、瑞丽，购买1万元（人民币，约1850新元）的“白粉”，并把“白粉”带到昆明，那么价格就会翻40倍。“如果有能力将白粉带到广东深圳，价格就会翻160倍，如果带到香港、澳门或者台湾，那么价格就会翻400倍。”

视频中，该导游随后还反问游客：“知道该买点啥了吧，心里有数了吧？用一两个月的工资买点回去就衣食无忧了......这个东西你们家里没有吧。”

有现场游客告诉中国媒体，该导游是为了让游客购物，开始讲解转卖毒品获利的例子；此外，该导游还拿一线的缉毒警察开玩笑。

该游客认为，当时车上还有不少小孩子，这对他们人生观、价值观都是非常错误的引导，影响很恶劣。他并说，期间有游客表示不满，结果被车上的工作人员要求下车，“态度非常嚣张”。