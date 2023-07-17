山西规定矿山企业瞒报事故最高罚500万人民币

中国媒体曝光山西一矿山企业瞒报十几名工人死亡之际，山西省政府出台遏制矿山企业瞒报事故的规定，最高可对瞒报事故的企业处以500万元（人民币，下同，约92万新元）罚款。

据澎湃新闻星期一（7月17日）报道，山西省政府办公厅印发了《山西省遏制矿山企业瞒报生产安全事故行为办法》，促进全省矿山企业依法依规报告生产安全事故。该办法规定，经核查属实的矿山企业瞒报事故，对事故发生矿山企业处100万元以上500万元以下的罚款。

办法要求，对已经受理的涉嫌瞒报事故举报，由直接负责安全监管的有关部门立即组织核实。举报事项经核查属实的，按照有关规定给予举报人奖励；举报事项经核查不属实的，以适当方式在一定范围内予以澄清，并依法保护被举报人的合法权益。

办法明确，矿山企业若瞒报事故，所涉矿山企业及其法定代表人、主要负责人、实际控制人和其他有关人员纳入安全生产领域失信联合惩戒对象；对事故发生矿山企业处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接负责人员处上一年年收入60%至100%的罚款。

对于瞒报事故构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。此外，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

山西省同时还发布了《矿山企业涉嫌瞒报生产安全事故核查办法》，要求对矿山企业涉嫌瞒报事故的核查工作，应遵循“属地负责、依法依规、分工协作、实事求是”的原则。

《中国新闻周刊》6月底报道了山西忻州代县精诚矿业公司矿工死亡瞒报事件。根据报道，该矿企在十几年的时间中瞒报多起矿难事件，至少十余名矿工的死亡未被上报。事件曝光后，中共山西省委将事件调查处置提级办理，成立了由省委常委、常务副省长担任组长，由纪检监察、应急、公安、自然资源、政法、宣传等部门人员组成的省级调查组，加快推进有关的核查、取证等工作。