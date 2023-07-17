安倍遗孀今午抵台 预计周三下午与蔡英文会面

日本已故前首相安倍晋三遗孀安倍昭惠星期一（7月17日）下午抵达台湾，开启四天访问行程，预计将于星期三（19日）下午与台湾正副总统蔡英文与赖清德会面。

台湾外交部星期一在官网发布新闻稿，对安倍晋三夫人安倍昭惠等人访台表达诚挚欢迎。安倍昭惠是应台湾安倍晋三之友会邀请，于7月17日至20日偕同日本参议员山谷惠理子及北村经夫等人访台。

根据新闻稿，安倍昭惠一行在台期间将与台湾正副总统蔡英文及赖清德，并与台湾安倍晋三之友会奖学金获奖学生交流，前往高雄安倍铜像前献花，以及赴台南出席安倍纪念影像展。此外，访团成员也将前往五指山台军公墓吊唁台湾已故前总统李登辉。

新闻稿说，安倍是国际间备受推崇的政治领袖，一生致力守护自由民主理念，多次在重要国际场合展现对台湾的坚定支持，更疾呼“台湾有事就是日本有事”，唤起国际社会重视台海和平稳定。台外交部欢迎昭惠率团到访，以具体行动展现对台湾的支持，并彰显台日友谊历久弥坚。

另据中央社报道，安倍昭惠星期一下午抵达松山机场后，由一般通道出关，向守候的台湾媒体点头致意，有人自制手举牌感谢安倍晋三。

安倍昭惠抵台第一天将与台湾安倍晋三之友会会长陈唐山见面，并与获该会所办的安倍奖学金的日本留学生等交流，以及出席当天的欢迎晚宴，副总统赖清德等人都将参与。

安倍昭惠预定星期二（18日）到高雄市，访问去年9月建造安倍铜像的红毛港保安堂，下午参访在台南市的耘非凡美术馆举办的安倍晋三纪念影像展。

安倍昭惠星期三（19日）上午将前往五指山台军示范公墓特勋区参拜台湾已故前总统李登辉，当天下午造访总统府拜会台湾正副总统蔡英文与赖清德。