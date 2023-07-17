“假离婚”纵容配偶 大连原检察长赵建伟被开除中共党籍

辽宁省大连市人民检察院原检察长赵建伟因“假离婚”欺骗组织，利用职权或者职务上的影响为配偶经营活动谋取利益等，被开除中共党籍。

据中共中央纪委国家监委网站星期一（7月17日）发布的通报，经辽宁省委批准，辽宁省纪委监委对赵建伟严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，赵建伟丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，“假离婚”欺骗组织，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，违规借用管理和服务对象车辆、住房；违反组织原则，不按规定报告个人有关事项，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益。

同时，他利用职权或者职务上的影响为配偶经营活动谋取利益，纵容配偶利用其本人职权和职务上的影响谋取私利，通过民间借贷获取大额回报，在取得政策性住房过程中违规获利；违规干预和插手司法活动；纪法底线失守，利用职务上的便利，为他人在工程承揽、职务提拔、案件办理等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报称，赵建伟严重违反中共的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予赵建伟开除中共党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。