私售港版HPV疫苗 江苏护士被判刑一年半

中国江苏南通一名护士，因从香港等地购进未经批准销售的九价HPV疫苗并私下注射牟利，被判处有期徒刑一年半，并处罚金81万元（人民币，下同，约15万新元）。

据《法制日报》星期天（7月16日）报道，涉案的金姓护士在江苏南通某医院工作，一次偶然在微信群接单上门注射外快时，发现客户要注射的是私下购买的九价HPV疫苗。报道称，该护士知道九价HPV疫苗的供应很紧俏，国家管理也很严格，客户带过来的疫苗肯定来路有问题。

不过，在利益驱使下，该护士非但没有劝阻客户，而是打算自己通过上游商家拿货再卖出去，赚取差价。为此，该护士添加了一个叫“香港医疗咨询”的微信，通过名为“沈姐”的上游商家，从香港非法进口九价HPV疫苗到大陆销售。

经查，2021年3至2022年2月，该护士在明知其销售的九价HPV疫苗是未取得药品相关批准证明文件进口的注射剂药品，仍然从“沈姐”等人处购得九价HPV疫苗，并将其中60套(一套三针)加两针九价HPV疫苗在南通等地销售给多人，销售总额共计40余万元，并帮助部分客户注射上述疫苗。

警方2022年2月抓获该护士后，在其家中及轿车内查获未拆封九价HPV疫苗四盒以及九价HPV疫苗空盒若干。案发后，涉案疫苗的国外生产商受司法机关委托进行比对，确认该批疫苗来自香港地区，但并未在大陆取得合法签批手续。

检察机关查明，涉案批次九价HPV疫苗未取得国务院药品监督管理部门的生物制品批签发证明，其在中国的进口、销售、运输、储存、接种等均不符合法定要求，存在极大的质量安全风险，涉案药品足以严重危害人体健康。当地检察院今年3月以涉嫌妨害药品管理罪对该护士提起公诉。