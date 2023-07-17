广州6月用电量同比增长14.9%

最新数据显示，中国南方大城广州在6月的用电量，同比增长14.9%。

据中新社报道，广州市统计局星期一（7月17日）发布统计数据称，6月广州经济社会运行稳步恢复向好，全社会用电量保持快速增长势头。

当月广州市全社会用电量123亿零100万千瓦时，同比增长14.9%。上半年，广州全社会累计用电量538亿零900万千瓦时，同比增长7.2%。

数据显示，6月广州三次产业用电量合计92亿9600万千瓦时，同比增长12.6%，其中，第一、第二、第三产业用电量分别为7500万千瓦时、45亿5300万千瓦时和46亿6800万千瓦时，同比分别增长18.1%、9.8%和15.5%。

从用电增速变动趋势来看，受经济稳步恢复和持续出现的高温天气等因素影响，用电需求旺盛，全行业单月用电量二季度以来保持快速增长，其中5月、6月单月增速均为双位数，带动三次产业用电持续攀升。

中国过去两年下半年接连出现缺电危机，水力发电大省四川去年8月在高温干旱下严重缺电，前年7月开始中国多地也出现缺电状况，下半年至少有20个省份采取限电措施；两次限电措施都在疫情期间拖慢了中国经济增速。

中国电力企业联合会6月已提出预警，今年以来水电出力尚未得到有效改善。2022年下半年以来，降水持续偏少导致今年年初主要流域水库蓄水不足，并叠加今年以来降水继续偏少影响，水电生产能力持续下降。