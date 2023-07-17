台原能会前主委谢晓星涉职场霸凌性骚扰 监察院通过弹劾

台湾原子能委员会前主任委员谢晓星成为首位因性骚扰案被弹劾的内阁官员。

据台湾监察院官网星期一（7月17日）发布的新闻稿，台湾监察院于7月6日通过并公布监察委员叶大华、王美玉所提谢晓星弹劾案，全案移送惩戒法院审理。

上述两名监委星期一在记者会上就谢晓星的弹劾案进行说明。

据台湾《联合报》报道，台媒去年10月报道谢晓星涉嫌性骚扰，引发社会哗然，台湾监察院申请自动调查，台行政院今年1月报告认定谢晓星有性别歧视、性骚扰等状况，将其免职并移送监察院调查。

叶大华星期一公布弹劾案结果时说，监院弹劾案共13票同意、0票否决，确定弹劾谢晓星。

叶大华指出，这次调查共访谈16场次、达40人次，根据访谈结果，确认谢晓星多次违反《性别平等工作法》与联合国消除对妇女一切形式歧视公约（CEDAW）等，情节重大，依法提案弹劾并成立。对谢晓星提出弹劾的四个理由，即工作职场霸凌，性别歧视、性别骚扰，以及带头违反防疫规定。

叶大华说，谢晓星曾多次在公开场合喝斥员工，在场民众见闻，有损公务人员形象；甚至有部属自制作老板发飙日行程表，显见谢晓星情绪失控为持续的职场霸凌行为。

叶大华透露，谢晓星从2016年5月上任到2023年1月被免职，就职阶段共雇用八名女秘书，且面试还会询问女秘书血型、星座及婚嫁计划，皆不符合就业法规。谢晓星还规定女同事要当面请假，男同事则可通过LINE申请假期，存在性别歧视。

叶大华说，谢晓星曾数次过度靠近女同事，甚至有碰肩的行为，造成她们不舒服，构成性骚扰行为。自2020年起，谢晓星都会与办公室秘书一起用餐，在三级警戒期间，做为机关首长带头违反防疫规定，秘书因惧于他是最高主管且经常暴怒，不敢拒绝共餐的要求。

叶大华指出，谢晓星言行举止失格，事证明确，已损及政府名誉，监察院审查委员全数委员通过弹劾案，谢晓星也成为因为性平事件被弹劾的第一位台湾内阁阁员。

另一名监委王美玉则说，原能会除了主委言行失格外，部会对性平事件处理机制也相当欠缺，包括原能会始终以没有人申诉为由，未启动立即有效的纠正或补救措施，未能提供受害者协助，显见原能会对性平工作法的认知偏误、态度消极，所以纠正原能会。

王美玉呼吁台行政院尽速修订性平三法，完备相关权势性骚的相关法制。