台军情局校级女军官涉泄密被查办

台湾国防部军事情报局一名校级女军官涉违反内部规定，泄露与国防无关的秘密，遭到司法机关查办。

据自由时报、太报等媒体星期天（7月16日）报道，军情局内部主动掌握异状，发现该校级女军官涉嫌违反内部规定，将不得外泄的非国防秘密泄露于营区之外。由于泄密内容未涉及泄露军事情报人员等攸关国防机密的层级，因此主动函送法办，交由士林地检依泄密罪方向侦办。

据报道，士林地检收到报案后，立即指挥调查局国家安全维护工作站，于端午节前夕（6月21日）秘密搜索该女军官位于军情局的办公室，并约谈其说明疑点。目前，该案仅涉及女军官一人。

报道称，由于军情局为极度机敏单位，过去若有人员涉及司法案件，都是由内部自行搜索调查后，交由司法机关侦办，从未有其他单位进入搜索的例子，故此次行动可谓破天荒。据悉，士检事前知会国防部获得同意，当天则由军事安全总队配合进行搜查行动。

士林地检星期天晚回应时说，相关案件正由检察官依法指挥侦办中，期间因办案所需而取证过程均获得相关单位充分协助及全力配合，后续仍将秉持勿枉勿纵立场，缜密搜证，深入调查，依法处理。

台湾国防部星期一（7月17日）回应此事时也说，该案是军情局主动掌握、移请检调侦办并配合搜索取证。

国防部并说，目前全案已进入侦查程序，依侦查不公开原则，不予评论。