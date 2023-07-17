腾讯音乐首席战略官叶卓东因个人原因辞任

中国腾讯音乐娱乐集团首席战略官叶卓东因个人原因辞任，此调整将于8月底生效。

据新浪科技报道，腾讯音乐娱乐集团（TME）星期一（7月17日）公告称，叶卓东将因个人原因辞任首席战略官及其他相关职务，这项调整将于2023年8月底生效。

叶卓东自2018年3月起担任TME首席战略官，负责公司战略发展、投资者关系和资本市场活动，同时于2019年3月开始负责爱听卓乐业务线的业务及管理工作。

任职期间，叶卓东带领团队不断推动完善TME战略重点布局，支持业务的健康长期发展；建立及持续管理TME投资者关系，并在推动TME2018年于纽约证券交易所、2022年于香港证券交易所的两次成功上市中发挥了重要作用。

据接近叶卓东团队的腾讯音乐工作人员透露，叶卓东在日常工作中非常专业且极具亲和力，“叶卓东和同事沟通时温文尔雅，面对工作时雷厉风行。”该消息人士称，叶卓东的敬业和专业在公司内部各团队都备受尊敬。

对于此次调整，腾讯音乐娱乐集团执行董事长彭迦信说：“自2018年加入公司以来，叶卓东基于丰富的专业知识与经验，不断帮助公司完善战略重点布局，对TME的发展发挥了重要作用，并有效为公司夯实了投资者群体对公司发展的信心，推动公司在2018年和2022年完成两次成功上市，为TME逐步发展成为中国在线音乐与音频娱乐服务的领航者做出了重要贡献。”

对此，叶卓东说：“我非常荣幸能够成为TME大家庭中的一员，也对公司多年来取得的优异成绩感到自豪。多年来，TME持续推动了中国在线音乐产业的长期健康发展，并实现了许多令人瞩目的里程碑式的成果，尤其是公司的在线音乐付费用户数，这一数据在2018年初不到2000万，而在2023年第一季度已持续增长到了超9000万的惊人规模，并将持续健康发展，这些都得益于公司与行业同仁的共同努力。”

叶卓东说，他离任后将花更多时间在海外陪伴家人，但无论身在何处，他始终对TME团队以及公司作为中国在线音乐与音频娱乐领航者的巨大潜力充满信心。