香港拟第四季推出计划资助筛查治疗慢性病

香港特区政府拟于第四季推出计划，资助筛查治疗慢性病。

据香港中通社报道，香港正推动基层医疗，港府拟于第四季推出慢性疾病共同治理先导计划，资助合资格人士到私营医疗机构筛查及诊治慢性病，需与政府共同付费。

香港医务卫生局副局长李夏茵星期一（7月17日）在一档电台节目上说，政府不豁免相关费用，是希望市民成为自己的“第一健康负责人”。

她说，上述计划暂定为期三年，当局会进行中期检讨，研究应否进一步扩展计划，并检讨推行模式。

据悉，上述计划下的治疗阶段，建议诊金收费水平是每次150元（港元，下同，约25新元）。为鼓励病人达成健康指标，若参加者血糖水平控制得好，翌年再复诊时，可获豁免首次最多150港元金，医生也可获约15%的奖励金。

有意见关注，医生会否因成本考虑而处方旧药。李夏茵回应称，医生要按项目制订的临床指引，为病人处方合适药物。她希望透过发展基层医疗，建立社区药物名册，以中央采购方式，用相对便宜的价钱，向医管局药物供应商买药，也有计划逐步扩阔药物名单至涵盖专利药物。

香港西医工会前会长、家庭医生杨超发关注诊金收费只足以覆盖处方基本药物的成本，部分较新的药物，每月药费或高达500元。他建议，当局考虑在计划药物名册中，纳入更多新药，否则旧药不奏效，医生可能要将个案转介回公立医院跟进。