习近平会见杜特尔特：中菲发展根植于睦邻友好的周边环境

中国国家主席习近平星期一（7月17日）会见到访的菲律宾前总统杜特尔特时说，中菲两国发展根植于睦邻友好的周边环境，并强调中方愿与菲方共同推动两国关系行稳致远。

据央视新闻报道，习近平星期一下午在北京钓鱼台国宾馆会见菲律宾前总统杜特尔特。中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅也参与会见。

习近平指出，杜特尔担任菲律宾总统期间，本着对人民负责、对历史负责的态度，毅然作出改善对华关系的战略选择，中菲关系得以重回正轨并蓬勃发展，为两国友好交往作出重要贡献。

他说，中菲同为亚洲发展中国家，两国发展根植于睦邻友好的周边环境，根植于合作共赢的亚洲大家庭。中国奉行亲诚惠容的周边外交理念，一向坚持与邻为善、以邻为伴。

习近平强调，中方始终重视中菲关系，愿同菲方一道，推动中菲关系行稳致远。希望杜特尔特继续为两国友好合作发挥重要作用。

在中方发布的新闻稿中，杜特尔特说，发展菲中友好关系符合两国人民利益，也是大多数菲律宾人民的愿望。他愿继续为推动菲中友好发挥作用。

这是杜特尔特去年6月卸任菲律宾总统后首次访华。在担任菲律宾总统期间，他曾五次访问中国，却不曾到访美国一次。应中国国家主席习近平的邀请，杜特尔特在2019年8月28日至9月2日第五次访华。

菲律宾新任总统小马可斯今年1月访华，是中方今年接待的首个外国领导人。习近平在与小马可斯会谈时强调，中菲同为亚洲发展中国家，两国发展根植于睦邻友好的周边环境，根植于合作共赢的亚洲大家庭。中方愿同菲律宾及其他亚细安（中国称东盟）国家聚焦合作与发展，维护好亚细安在区域合作中的中心地位，推动本地区摆脱冷战阴影，免于阵营对抗，持续成为发展繁荣高地。