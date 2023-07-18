恒大负债总额达2.44万亿元人民币

深陷流动性危机的中国恒大集团星期一（7月17日）晚间连发三份推迟已久的财报，披露集团负债总额已达2万4374亿元（人民币，下同，4492亿新元）。

综合恒大发出的2021年报、2022年半年报和2022年报，恒大2021年净亏损6862亿元，2022年净亏损1258亿元，两年合计亏损达8120亿元。

截至2022年底，恒大集团负债总额达2万4374.1亿元，剔除合约负债7210.2亿元后为1万7163.9亿元，其中：借款6123.9亿元、应付贸易账款及其他应付款项1万零22.6亿元、其他负债1017.4亿元。

利润方面，恒大集团在2021年和2022年连续巨额亏损。2021年收入为2500.1亿元，但净亏损达6862.2亿元；2022年收入为2300.7亿元，净亏损1258.1亿元。

员工方面，集团截止2022年底共有员工10.29万人（包括恒大汽车员工4506人及恒大物业员工7万2076人），房地产开发建设系统员工数量较2021年底减少36.9%。2022年恒大总雇员成本约46.3亿元，比2021年总雇员成本140.2亿元减少94.4亿元。

报告还披露，截至2022年底，恒大拥有土地储备2.1亿平方米。此外，集团还参与旧改项目79个，其中大湾区55个（深圳34个），其他城市24个。

另外，恒大公告表示，公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。此前，中国恒大股票已于2022年3月21日上午9时起，于联交所停止买卖。

恒大集团目前在香港有中国恒大、恒大物业以及恒大汽车三个上市平台，但因恒大集团2021年和2022年的财报迟迟未公布，导致恒大集团的股票从去年3月21日起停牌至今。

恒大集团星期一提交的文件称，公司股票将继续停牌。如果股票继续停牌18个月，该公司将面临退市风险。

目前，恒大物业、中国恒大均已补发年报，恒大汽车的年报补发日期预定在7月26日。