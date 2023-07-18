郭台铭投书美媒 批赖清德弃一中各表加剧紧张局势

被视为正酝酿独立参选2024年台湾总统选举的鸿海创办人郭台铭日前投书美国《华盛顿邮报》，批评民进党总统参选人赖清德放弃“一中各表”，加剧台海战争风险。他并呼吁台湾应在“一中各表”框架下，立即恢复与中国大陆对话。

美国《华盛顿邮报》星期一（7月17日）刊登郭台铭的文章，表达他对当前台湾处于中美冲突局势中应创造和平的观点，并批评赖清德早前在《华尔街日报》的投书内容。

郭台铭认为，北京、华盛顿和台北三方必须对当前台海的紧张局势负起共同责任，其中台湾面临的风险最大，台湾人民和政治领袖应积极采取必要的措施，才能确保自身未来。

他说，过去台湾与中国大陆之间存在着“一中各表”和“九二共识”，尽管双方对“一个中国”有不同解释，但双方都同意接受“一个中国”的框架。在这个协议安排下，两岸多年来在各领域议题进行了有效的协商，达成了可运作的交流。

郭台铭称，蔡英文在2016年当选台湾总统之后，破坏了“一中各表”的共识，促使北京政府终止对话，至今尚未恢复。正投入总统选举的赖清德也呼吁减少与中国大陆的贸易联系，将两岸贸易视为台湾对中国大陆的依赖，还坚持要与中国大陆“不设任何前提条件的谈判”，反对“一中各表”的“九二共识”。

郭台铭批评，当前民进党政府领导阶层的种种做法反而使得情势更加紧张。

郭台铭指出，被民进党视为眼中钉的“九二共识”，在过去30年已促进两岸之间数以百万计的互访、大规模投资和双向贸易、经济增长、每周数百班次的直航航班，缓和了紧张局势，培育两案对和平未来的期待。“想要放弃‘一中各表’框架来和中国大陆谈判，结果只能是加剧战争威胁，使台湾在国际上进一步被孤立，损害台湾的经济，因战争危险而吓走了投资者，让全世界都认为台湾很不安全。”

他主张“立即恢复台湾与中国大陆之间的直接两岸谈判”，因为这是真正缓解紧张局势、维护台湾民主、自由和法治的唯一途径。他指出：“试图利用中美对抗来取得便宜，绝对是得不偿失的，更不可能取代真正且有效的谈判。”

郭台铭强调，台湾必须掌握自己的命运，一方面加强自卫的威慑能力，另一方面采取有利于自身和平，进而有利于区域性与全球性和平的策略。“唯有通过‘一中各表’的框架，与中国大陆共同推进，台湾才能做到这一点。”

他认为，在这样的框架下，台湾才有足够的空间来充分保护民主、自由和生活方式，台湾做好准备愿意耐心展开漫长而艰苦的讨论与谈判过程。“最重要的，台湾和中国大陆，将能因此共同找到一条将双方从悬崖边拉回来的道路。”

美国《华尔街日报》本月4日刊登了赖清德的投书文章，提出“不会排除在对等和尊严的原则基础上，（与中国大陆）进行不预设前提的对话的可能性。”