中芯国际时隔两年再度换帅 刘训峰出任董事长

中国晶片制造龙头中芯国际时隔两年再度出现高层人事调整，中芯国际副董事长刘训峰获委任为公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席。

据澎湃新闻报道，中芯国际星期一（7月17日）晚发布公告，宣布高永岗因工作调整，辞任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自2023年7月17日起生效。 公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委刘训峰获委任为公司董事长，自2023年7月17日起生效。

中芯国际称，高永岗已确认其与董事会并无意见分歧，也无其他与其辞任执行董事职务有关的事宜须提请公司股东注意。公司董事会对高永岗于其任期内对公司作出的突出贡献表示感谢。

这也意味着高永岗正式结束执掌中芯国际，中芯国际时隔两年再度换帅。高永岗在2021年9月3日获委任中芯国际代理董事长，后于2022年3月17日获委任中芯国际董事长，接替当时因个人身体原因辞任董事长职务的周子学。

上述公告发布后，《证券日报》获悉，高永岗在社交平台转发了该人事任命公告并对刘训峰接任中芯国际董事长表示热烈祝贺，同时，高永岗对外明确表示将继续担任长电科技董事长一职。

公开资料显示，刘训峰现年58岁，同时担任上海化学工业区发展有限公司副董事长，也任第14届中国全国政协委员、中国石油和化学工业联合会副会长、上海市新材料协会会长。

刘训峰此前长期在大型产业集团工作，拥有逾30年的企业管理经验，曾在上海石化和华谊集团等国有能源公司担任过多个职务。他也曾先后荣获上海市工商业领军人物、上海市优秀企业家等称号。