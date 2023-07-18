郭台铭吁一中各表框架与大陆谈判 陆委会：台绝不接受

针对鸿海集团创办人郭台铭在《华盛顿邮报》投书，主张台湾通过“一中各表”框架与中国大陆谈判，大陆委员会回应称，台湾民众绝不会接受，相信没有任何一位台湾领导人有这样的政治主张。

陆委会星期二（7月18日）发出新闻稿，对郭台铭在《华盛顿邮报》发表的文章做出回应。陆委会称，两岸之间从来没有郭台铭主张的“一中各表的框架”，只有北京政府“片面”设定的“一个中国原则框架”。

陆委会说，依据北京政府公布的“一个中国原则”白皮书，“中华民国政府”只是中国大陆领土上的一个地方当局，北京也多次重申“九二共识”是“体现一个中国原则的九二共识”，将“九二共识”做为两岸对话的前提，实际上就是让台湾以“地方政府”的地位与中国大陆互动。

陆委会称，这违背了“中华民国台湾做为一个主权国家的事实”，台湾民众绝不会接受，相信也没有任何一位“中华民国”的领导人会有这样的政治主张。

陆委会重申，“中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，‘两岸互不隶属’是台海现状与客观事实”，并呼吁中国大陆正视“中华民国台湾”存在的事实，不应该设置政治对话的前提，让两岸之间一再丧失良性互动的契机。

陆委会称，蔡英文就任台湾总统以来，坚定“四个坚持”、强化“四大韧性”，捍卫台湾主权及民主自由。台湾政府在台海不挑衅、不躁进的作为，受到国际的肯定，各国也认为是北京对台施压，因而要求北京不能在台海动武，国际更不断给予台湾支持。陆委会呼吁北京政府放弃意识形态与政治前提，以开放的态度进行两岸对话。

另外，台湾行政院长陈建仁星期二在立法院受访时也称，两岸交流应以和平、对等及民主对话的方式进行，才能健康有序。对于中国大陆提出的“九二共识”及“一中政策”，台湾人民是无法接受的，希望中国大陆及社会各界对台湾人民的意见应该有所尊重。

美国《华盛顿邮报》星期一（7月17日）刊登郭台铭的文章。郭台铭在文章中批评民进党总统参选人赖清德放弃“一中各表”，加剧台海战争风险。

郭台铭主张“立即恢复台湾与中国大陆之间的直接两岸谈判”，因为这是真正缓解紧张局势、维护台湾民主、自由和法治的唯一途径。他指出：“试图利用中美对抗来取得便宜，绝对是得不偿失的，更不可能取代真正且有效的谈判。”