中国发改委：经济恢复面临需求不足信心偏弱等困难挑战

中国国家发展改革委员会坦言，中国经济恢复发展仍面临需求不足、动力不强、信心偏弱等困难挑战，须继续深化市场化改革，扩大高水平开放，全力推动经济结构持续向优。

据澎湃新闻报道，中国国家发改委政策研究室主任金贤东星期二（7月18日）在新闻发布会上说，当前中国经济运行正处于恢复发展和产业升级的关键期，发展环境的复杂性和不确定性依然较大，“经济持续恢复发展仍面临需求不足、动能不强、信心偏弱和一些领域风险累积等困难挑战”，需要将稳增长放在更加突出位置，办好深化市场化改革、扩大高水平开放、防范化解重点领域风险、保障改善民生等领域的大事难事急事。

他续称，消费能力和消费预期相对偏弱、基础设施和消费环境有待提升等问题仍然存在，解决这些问题是发改委当前和今后一个时期促进消费的重点发力方向。下一步，针对制约居民“能消费、敢消费、愿消费”的痛点和堵点，发改委将会同有关方面，做好重点工作。

金贤东提到，针对当前消费领域存在的突出问题，当局将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。

针对制约消费的体制机制问题，金贤东说，发改委将会同有关方面，研究制定关于营造放心消费环境的政策文件，健全标准质量管理体系，加大质量安全监管力度，强化消费信用体系建设，完善消费争议多元化解机制、在线消费纠纷解决机制，努力为消费者营造安心放心称心的消费环境。

他说，今年以来，发改委就构建高质量充电基础设施体系、更好支持新能源汽车下乡等出台了一系列政策，中国政府将持续推动这些政策落地见效，改善基础设施和服务环境，下大力气稳定汽车等重点领域消费。

另外，国家发改委国民经济综合司副司长李慧说，近期国家发改委建立了与民营企业沟通交流机制，听取了民营企业经营发展情况、面临的困难问题和相关意见建议，这些都为制定宏观政策、开展宏观调控提供了重要参考。

她说，国家发改委将持续发挥民营企业沟通交流机制作用，坚持常态化召开民营企业家座谈会，认真倾听民营企业家的真实想法，积极协调解决企业提出的具体诉求，及时对现行政策的实施效果进行客观评估，进一步完善宏观政策举措。

中国国家统计局星期一（7月17日）公布的数据显示，中国第二季国内生产总值（GDP）同比增长6.3%，增速低于预期，内需疲弱态势愈发明显，引发外界担忧中国退出“清零”后的强劲反弹势头正在消退。