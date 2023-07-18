浙江取消省内大部分地区落户限制

中国浙江宣布除杭州外，省内全面取消落户限制政策，以促进收入平等并刺激经济增长。

浙江省政府办公厅7月10日发布《推动落实常住地提供基本公共服务制度 有序推进农业转移人口市民化实施方案》（简称《方案》），要求进一步畅通农业转移人口融入城市渠道，全省（杭州市区除外）全面取消落户限制政策。《方案》将于星期六（22日）生效，为期五年。

《方案》提到，推动农业转移人口市民化是浙江高质量发展建设共同富裕示范区的题中之义，也是实施新型城镇化战略的重要抓手。

《方案》围绕就业更充分、居住更安定、教育更优质、医疗更便捷、保障更有力、文化更丰富“六个更”目标，提出了12项具体指标，包括健全新型居住证制度、保障随迁子女受教育权利、加大住房保障力度等。

浙江2022年农业转移人口数量约1749万人，占常住人口的26.6%。据《方案》，到2027年浙江常住人口城镇化率将达到76%，农业转移人口人均收入增长率与居民人均可支配收入增长基本同步。

中国社会科学院原副院长蔡昉本月曾提出，中国应改革户籍制度，释放1.8亿农民工的消费潜力。中国国家发改委2021年也曾提到，中国城区常住人口300万以下城市已基本取消落户限制。

另据中国国家统计局星期一（17日）发布的数据，上半年中国农村居民人均可支配收入增长7.2%。 尽管农村收入仅为城市收入的一半，但这一增速高于城市居民4.7%的增长。