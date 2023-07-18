广州职校食堂饭菜疑出现避孕套 校方指是鸭子眼球膜

继上月江西、重庆的食堂鼠头事件后，中国广州一职校食堂饭菜中出现疑似避套的胶制异物，但校方认定是“鸭子眼球膜”。

据极目新闻报道，一名学生星期一（7月17日）于广州一所职校培训期间，在食堂饭菜中吃出胶制异物，怀疑是避孕套。

校方工作人员当晚回应极目新闻称，经初步调查，该异物系鸭子的眼球膜，校方已将相关样品保留，并向家长和学生解释说明此事。

一份校方发出的回复函显示，校方已问责全体厨房员工并进行扣钱处罚，对于涉事厨师予以开除处理。校方同时将成立专门的小组进行内部调查，包括追踪原材料供应链、排查可能的操作失误和检查食堂流程。对于该异物的认定为“鸭子眼球膜”。

广州市增城区市场监督管理局星期二（18日）发布情况通报，称相关媒体报道华世科教投资有限公司下属机构食堂饭菜中发现异物，增城区市场监督管理局立即会同区相关部门及属地镇街开展调查。

增城区市监局称已责令涉事食堂关闭，并密切关注就餐培训学员身体状况。相关样品已妥善封存并移交第三方权威机构检测中。

江西工业职业技术学院食堂上月也曝出一起“鼠头鸭脖”事件，在校方和当地市监局认定为是鸭脖后，经过多日舆论发酵，江西省成立调查组最终认定异物为鼠头。

重庆市秀山县中医院餐厅盒饭中上月也吃出疑似鼠头，当地官方调查后迅速通报，认定吃出老鼠头一事属实。