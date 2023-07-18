李家超：“一国”底线越坚固 “两制”空间越广阔

香港特首李家超说，只要“一国”底线越坚固，“两制”空间就越广阔，“一国两制”是经过实践反复检验的制度，符合国家和香港的根本利益。

据香港《星岛日报》报道，香港政策研究所星期二（7月18日）早举办“香港法治营商环境法律高峰论坛2023”，李家超出席活动并致辞。

李家超说，今年是香港回归26周年，也是“一国两制”实践26周年。他形容“一国两制”经过实践反复检验，符合国家和香港的根本利益，是香港法治的稳健基石、繁荣稳定的坚实力量。

他称，在“一国两制”下，香港拥有高度自由开放的营商环境，与世界各地拓展畅通便捷的国际联系，更与多个经济体签定贸易和投资协定，为促进经贸与投资合作提供充分的法律保障。

李家超提到，香港是中国唯一实行普通法制度的城市，拥有丰富的法律人才资源，众多国际法律组织落户香港，也是全球最受欢迎的仲裁地点之一，香港全力为海外企业提供优质、多元的法律和争议解决服务，成为企业坚实的法律后盾。

李家超强调，法治建设对保障人民和企业的权利、实现良政善治、确保社会长期繁荣稳定具有重大意义，而面对国际政治及经济的挑战，香港必须自发维护国家安全和法治精神，才能为特区、为国家提供稳定和安全的营商环境。

他称，本届港府全力巩固香港法治，全方位推动市民大众坚决维护，以《宪法》和《基本法》构建的香港宪制基础，全力支持司法机构依法保障行使审判权，保障司法和检控人员依法履职，维护司法公正和法治精神，不受外部势力干预。