克里与李强会谈：美中气候合作可取得更多进展

在中美关系持续紧张之际，中国国务院总理李强星期二（7月18日）与美国总统气候问题特使约翰·克里会面。克里说，美国和中国两国可在气候合作方面取得更多进展。

综合路透社和彭博社报道，李强星期二在北京人民大会堂与克里会面。克里在会谈开始时说，美中在两年前已同意帮助世界各国加速新能源转型，不再盲目使用煤炭发电，停止砍伐森林并遏制甲烷排放。

克里认为，在今年11月底于迪拜召开的联合国COP28气候峰会之前，美中两国可以在气候合作方面取得更多进展。

克里向李强说：“你我都知道，情况正在发生变化。（气候）预测比以往任何时候都要严重得多。”他也提到中国西北部新疆地区一个气象站星期天（7月16日）录得52.2摄氏度的历史最高气温。

李强则说，世界正面临着严峻的挑战，中美两国乃至世界所有国家都有责任就气候变化加强协调，凝聚共识，加快行动。

双方还讨论了气候融资问题、中国的煤炭消费和甲烷减排问题。

克里从星期天起开启为期四天的访华之行。他星期二早上还与中共政治局委员、中央外事办主任王毅会面。

克里在与王毅会面时说，中美两国可以利用气候合作重新定义两国之间陷入困境的关系，并在应对全球变暖方面发挥带头作用。

他向王毅说：“我们非常希望这能够成为一个开端，不仅仅是你我之间在气候问题上的对话，而是我们能够开始改变更广泛的关系。”

在克里访华之际，美国、欧洲和亚洲部分地区正在努力应对创纪录的高温天气，这对中国带来了更大的压力，因为中国将被迫使采取更果断的措施来遏制排放。2023年很可能会成为自19世纪有记录以来最热的一年。