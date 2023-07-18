云南部分旅行社禁止记者律师参团

暑期中国云南旅游火爆，但中国媒体报道，云南旅游团存在拒绝记者律师参团的现象。

据上游新闻星期二（7月18日）报道，一名新闻从业者在某短视频平台上团购了一趟云南游，与平台沟通询问记者证是否有优惠时，对方马上来电核实身份，并建议不要跟团，称“冒不起这么大的风险，这种旅游团肯定经不起推敲”。

上游新闻记者星期一（17日）询问昆明康辉旅游和中国国际旅行社客服人员时，也同样因亮出记者身份被拒绝参团。

当记者询问是否因为门票优惠问题不接待记者时，康辉旅游的客服人员强调，是有些景点的导游本身不愿接待记者，这属于行规。

中国国旅的客服经理也说，导游都不敢收记者，“虽然是纯玩团，但难免行程中会到一些景区里有购物。记者拍出来后这个东西都说不清了。万一他过来就是为了搞点新闻，这就不好说。”

不过，大理和西双版纳当地的两家旅行社工作人员都说，纯玩团对记者身份没有限制，只是景区可能对记者证没有优惠条件。

这并非旅行社第一次拒绝记者参团。央广网2017年就曾报道过携程网上的一些特价旅行团对消费者的地域、年龄、团体性别组成都有规定，一些项目甚至明文禁止记者、律师、旅游业从业人员参团。

携程网当时表示，已经将违规产品下架，并对曝光的产品供应商，依据相关规则进行处罚，对涉及到的相关用户道歉，欢迎媒体和舆论进行监督。

中国从业律师指出，设置条件限制记者、律师或导游参团违反了《消费者权益保护法》第九条规定，消费者享有充分知情权、生命健康权、财产安全权、选择权，这些权利是法律赋予消费者的，经营者没有选择消费者的权利。