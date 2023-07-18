侯友宜据报本月底访日 与日前首相麻生太郎会面

国民党总统参选人侯友宜据报本月底将出访日本，并与日本前首相麻生太郎会面。

据台湾《联合报》星期二（7月18日）报道，侯友宜预计将在7月31日至8月2日赴日交流，且会以新北市长及总统参选人两个身份参访。侯友宜预计将拜访日本高官、参与8月1日举行的侨宴，并与麻生太郎会面。因台湾总统大选正如火如荼进行，侯友宜出访时间仅安排三天，行程也会以东京为主。

同时，侯友宜团队也在安排侯友宜访问美国的行程，但时间点尚未确定。侯友宜希望此次赴美能与副国务卿会面，由于美方曾说明会对所有台湾总统参选人一视同仁，因此侯阵营认为，侯友谊访美行能不能见上副国务卿一面，与台湾副总统赖清德8月的访美行程有很大的关系。

蓝营知情人士也透露，若侯友宜受赖清德访美影响，无法见到副国务卿，也能证明美方“公平”，不会对侯友宜造成负面影响，只需关注赖清德访美所见到的官员层级和身份，因为可能会影响侯友宜访美时所见到的最高层级官员。

据了解，新北市府2023年年度预算已编列侯友宜的出访预算，出访地区更直接表明为美洲、亚洲，其实外界早在7月初时就传出侯友宜将访日的消息，不过当时侯阵营不愿证实；但侯阵营日前已证实，今年秋天侯友宜一定会访美，相关行程仍在规划中。

对此，侯友宜星期二受访时说，访日和访美行程目前都在安排当中，如果安排好了，会给大家做一个报告。