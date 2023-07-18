香港海关上半年在机场起获毒品量按年增加八成

香港海关公告，今年上半年在机场起获毒品量和侦破的涉毒案件数目按年增加八成。

据香港中通社报道，香港海关星期二（7月18日）公布，今年首六个月在机场共侦破604起毒品案件，检获约2.3吨疑似毒品，估计市值约9亿7000万元（港元，下同，约1亿6400万新元）。案件数目和毒品检获量都较去年同期上升八成。

据报道，检获的主要毒品种类中，包括大麻类约572公斤、氯胺酮约504公斤、冰毒约436公斤及可卡因约241公斤。

香港海关介绍，较多案件利用空运货物运毒。其中一个案例，在一批共119部录影机货物中，发现其中60部藏有60公斤氯胺酮，黑市值3500万元；不法分子不惜购入昂贵电子器材，拆走零件后放入毒品再重新安装，企图避过海关侦查。

其他常见手法也包括浑水摸鱼的集运模式，将少量毒品放在大量杂货中；相似案件上半年有86起，较去年同期增加1.4倍。也有人将液态冰毒渗入枕头，去年11月有毒贩企图运入两个来自美国，藏有冰毒的枕头，共重四公斤，黑市值200万元。

香港海关指出，疫情结束后旅客恢复往来，有航空旅客在体内或行李夹层藏毒，上半年录有26起，按年上升四倍。

香港海关说，贩毒集团手法日新月异，海关会继续利用X光和电脑断层筛选入境货物，以便进一步检查，同时加强情报分析和风险评估，严厉打击运毒非法行为。