台媒：台陆委会允许陆配亲属从周四起经小三通往返两岸

台湾媒体报道，台湾大陆委员会星期一（7月17日）回复金门县政府，允许台湾民众大陆籍配偶的亲属从星期四（20日）起经由小三通往返两岸。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，金门县政府星期二（18日）说，台陆委会主委邱太三星期一已回复，将自7月20日起正式开放持有探亲（含长期探亲）入出境许可证的大陆籍人士，无论至台湾本岛或金门、马祖、澎湖探亲，均可经小三通客运往返两岸三地。

金门县府指出，台陆委会基于考量民众对于家庭团聚的需求，并提供往返两岸的便利措施，做出上述决定。

对此，金门县长陈福海说，乐见陆委会释放更多善意，县府也将持续争取大陆20个城市的旅客能早日到金门自由行。

消息一出，不少陆配感到欢欣。从湖南远嫁到金门的杨小姐说，先前只能放下工作，自已带着小孩舟车劳顿回家乡看望年迈的父母亲，如今开放探亲，终于可以再把爸妈接过来一家团聚、含饴弄孙，共享天伦之乐。

不少金门地区观光业者也持乐观态度，旅行社老板陈先生说，迈出可以探亲的第一步总比原地踏步来得好，只要两岸关系稳定发展不再恶化，重新开放陆客入境观光旅游指日可待，依惯例中秋节会是个时间点，也期盼主政者多释出善意，早日让台湾观光发展恢复往日荣景。