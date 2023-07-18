王毅：中美气变合作离不开中美关系大环境

中共政治局委员、中央外办主任王毅在与美国总统气候问题特使克里会面时说，中美气变合作离不开两国人民的理解支持，也离不开中美关系的大环境，希望美国奉行理性、务实、积极的对华政策。

据中国外交部官网消息，王毅星期二（7月18日）在北京人民大会堂与克里举行会谈。王毅说，世界需要稳定的中美关系。中国国家主席习近平与美国总统拜登去年11月在印尼峇厘岛举行成功会晤，达成重要共识。双方要切实落到实处，共同排除干扰，让中美关系重回健康发展轨道。

他说，中国在习近平生态文明思想指导下，坚持走绿色低碳可持续发展道路，积极开展应对气候变化的国际合作，朝着构建人类命运共同体的目标，推动建设清洁美丽的世界。中方愿同美方加强对话沟通，探讨互利合作，共同应对气候变化。

王毅指出，中美气变合作有巨大潜力，同时离不开两国人民的理解支持，离不开中美关系的大环境。希望美方奉行理性、务实、积极的对华政策，继续坚持一个中国原则，妥善处理台湾问题，同中方共同践行相互尊重、和平共处、合作共赢的相处之道。

克里在与王毅会面时说，中美两国可以利用气候合作重新定义两国之间陷入困境的关系，并在应对全球变暖方面发挥带头作用。

他向王毅说：“我们非常希望这能够成为一个开端，不仅仅是你我之间在气候问题上的对话，而是我们（两国）能够开始改变更广泛的关系。”

克里从星期天起开启为期四天的访华之行。在与王毅会面后，克里当天还与中国总理李强会面。克里提到，在今年11月底于迪拜召开的联合国COP28气候峰会之前，美国和中国两国可在气候合作方面取得更多进展。