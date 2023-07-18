中国商务部召集松下等日企召开圆桌会议

中国商务部星期二（7月18日）在北京与多家在华日本企业会面，听取瑞穗银行、松下等日资企业在华生产经营情况和意见建议。

据澎湃新闻报道，中国商务部长王文涛在北京会见日中投资促进机构会长佐藤康博，同时召开日资企业圆桌会议，听取瑞穗银行、松下、丰田、日立、YKK等日资企业在华生产经营情况和意见建议，并对企业重点关注问题逐一进行了回应。

王文涛在会议上积极评价日中投资促进机构多年来为促进日本企业对华投资，推动两国经贸合作所作的贡献，表示对外开放是中国的基本国策，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，希望日中投资促进机构继续发挥桥梁纽带作用，促进双边经贸交流合作。

他称，中国的现代化进程，将给世界带来巨大发展动能，也将为包括日本企业在内的各国企业提供广阔市场空间和合作机遇。商务部将积极发挥外资企业圆桌会议制度作用，与外资企业、商协会开展常态化交流，听取企业意见建议，及时回应解决企业关切，为外资企业来华投资营造更优环境、创造更多条件、提供更好服务。

近期中国商务部多次召集中国国内企业和外企进行交流，听取了民营企业经营发展情况、面临的困难问题和相关意见建议。

国家发改委国民经济综合司副司长李慧星期二在新闻发布会上说，发改委将持续发挥民营企业沟通交流机制作用，坚持常态化召开民营企业家座谈会，认真倾听民营企业家的真实想法，积极协调解决企业提出的具体诉求，及时对现行政策的实施效果进行客观评估，进一步完善宏观政策举措。

另一方面，中国商务部副部长盛秋平在新闻发布会上称，今年以来，随着疫情防控平稳转段，促消费政策措施落地见效，消费呈现稳步恢复态势。预计下半年消费将延续回升向好态势，对经济发展的基础性作用将进一步巩固。