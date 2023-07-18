因游戏名称有敏感字眼 港电竞选手被取消亚运预赛资格加罚禁赛三年

香港电竞选手林奇隆因游戏名出现敏感字眼，被取消亚运会预赛资格，之后再被加罚禁赛三年。

据《明报》星期二（7月18日）报道，翻查当日比赛直播片段，林奇隆的游戏名称为“Eazy.D.L光复”。

香港电竞总会星期天（16日）在脸书发声明，指当晚7时举行的“亚洲电子体育联合会（AESF）亚运征途预赛-DOTA2”中国对香港的线上赛事中，由于选手林奇隆的游戏名称使用了敏感字眼，所以已被AESF取消资格及禁止林奇隆日后参加亚运征途的参赛资格。

香港电竞总会作为“AESF亚运征途预赛”的香港电竞代表队遴选单位，负责选拔出合资格的电竞选手参赛，而选手的个人言论及行为与香港电竞总会无关，香港电竞总会尊重AESF的所有决定，并对选手失去资格表示遗憾。

香港电竞总会星期一（17日）再在脸书发声明，宣布对林奇隆作出禁赛三年的处罚。

根据声明， 香港电竞总会说，经过深入审议，该会决定对林奇隆做出以下惩处：从即日起停赛三年，即自2023年7月17日起至2026年7月16日，期间禁止林奇隆参加任何由香港电竞总会遴选的电竞代表队参与的赛事，香港电竞总会同时保留追究林奇隆违反选手合约的权利。

声明说，这项决定对林奇隆来说无疑是一项严厉的处罚，然而，香港电竞总会认为这是必要的措施，以维护整个赛事的公平性和遵守竞赛道德。

亚运征途预赛属亚洲奥林匹克理事会及亚洲电子体育联合会的官方赛事，属各地电竞代表队在亚运会前的预赛，并按比赛成绩决定代表队在亚运会的种子排名及分组。