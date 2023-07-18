郑州教育局就贩卖学位和官员爆粗口道歉

针对网传中国郑州市存在公然贩卖学位的问题，当地教育局一名官员要求媒体撤帖时爆粗口。郑州市教育局星期二（7月18日）发公告说明情况，并向媒体“深深的道歉”。

据顶端新闻报道，有民众星期天（16日）通过该媒体问政平台向郑州市教育局局长反映，暑假期间，朋友圈存在公然售卖中小学学位的信息，称低于分数线也能录取。

郑州教育局宣传外事处一名官员致电顶端新闻，但并没有回应问题，而是要求把“郑州中招贩卖名额成风”的帖子全部撤下来。遭到工作人员拒绝后，该名官员大爆粗口。

郑州市教育局星期二通过顶端新闻发布《关于谨防招生诈骗的公告》说明情况并道歉。

公告说，社会上一些不法分子利用学生、家长入学心切的心理，宣称可以帮助学生入学，并以此为由敛取家长钱财。所有发布此类信息均为虚假信息，发布行为为欺诈行为。

针对教育局官员骂人一事，通告称该局立即对该官员进行了严厉批评并进行处理。

公告还说：“郑州市教育局感谢顶端新闻对教育工作的监督，并向顶端新闻记者朋友表示深深的道歉。”

公告最后说，郑州市中招办将严格落实普通中小学招生“十项严禁”等规定，并提醒考生和家长，一定要增强防范意识，收到宣称可帮助入学的诈骗信息，可拨打教育行政部门投诉举报电话或直接拨打110报警。