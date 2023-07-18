辽宁人大常委会原副主任孙国相因受贿罪被判无期徒刑

辽宁人大常委会原副主任孙国相，因受贿罪被判无期徒刑。

据中国央视报道，河北省廊坊市中级人民法院星期二（7月18日）一审公开宣判辽宁省人大常委会原党组副书记、副主任孙国相受贿案，对被告人孙国相以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对孙国相受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。

法院经审理查明，2008年至2018年，孙国相利用担任辽宁省盘锦市人民政府代市长、市长，中共盘锦市委书记等职务上的便利，以及利用本人职权、地位形成的便利条件，为相关公司在获得银行贷款、专项资金等事项上提供帮助，非法收受他人给予的钱款共计9765万余元人民币（约1799万新元）。

法院认为，孙国相的行为构成受贿罪，数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，应依法惩处。鉴于孙国相到案后如实供述自己的罪行，有重大立功表现，认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款已全部追缴，具有法定、酌定的从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，58岁的孙国相1985年参加工作，1985年加入中国共产党，在职研究生学历，博士学位。他曾任共青团丹东市委副书记、青联主席，共青团辽宁省委副书记、书记等职务，2008年任盘锦市副市长、代理市长职务，2010年任盘锦市委书记，2016年任鞍山市委书记。2018年任辽宁省人大常委会副主任、党组副书记。

孙国相去年6月在任上落马，同年8月被“双开”（开除中共党籍和公务），今年4月被控受贿9765万余元人民币。孙国相当庭表示认罪悔罪。法庭宣布休庭，择期宣判。