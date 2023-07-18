李尚福会见基辛格：美方对中国发展道路应持有正确战略判断

中国国务委员兼国防部长李尚福在会见美国前国务卿基辛格时强调，中国所走的和平发展道路是世界之福，不是世界之祸，美方应有正确的战略判断。

据中国国防部官网发布的新闻稿，中国国务委员兼国防部长李尚福星期二（7月18日）在北京会见到访的美国前国务卿基辛格。

李尚福说，当今世界变乱交织，百年变局加速演进，人类社会面临前所未有的挑战。各国人民都希望中美两国肩负大国责任，发挥引领作用，共同维护世界繁荣稳定。

他强调，中国所走的和平发展道路是世界之福，不是世界之祸，美方应有正确的战略判断。新兴国家与发达国家和平相处、融合发展，我们的世界未来才会更美好。

李尚福说，美方一些人未同中方相向而行，致使中美关系徘徊在建交以来的低谷，两国相互依存的现实被漠视，合作共赢的历史被曲解，友好沟通的氛围被破坏。中方始终致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系，希望美方与中方一道落实好两国元首共识，共同推动两国两军关系健康稳定发展。

另据路透社和彭博社报道，在美国国务卿布林肯6月18日访华之后，美国财政部长耶伦也在本月初访问中国，目前美国气候问题特使克里正在北京进行访问。这些美国官员访华，希望缓和美中的紧张关系。

李尚福与基辛格会面之际，中美军事高层对话尚未恢复，东亚地区军事部署也逐步升温。

根据中国国防部的新闻稿，基辛格说，当今世界挑战与机遇并存，美中双方应消除误解、和平共存、避免对抗。历史和实践不断证明，美中任何一方都承担不起把对方作为对手的代价。

他指出，如果两国发生战争，不会给两国人民带来任何有意义的结果。认识和处理好美中关系，特别是扭转当前困难局面，需要宽广的思维和历史哲学的思辨，需要双方拿出智慧，通力合作、共同发展，两军应该加强沟通，尽全力为两国关系发展创造积极成果，维护世界和平与稳定。

这是现年100岁的基辛格四年来首次到访北京。他曾在2019年11月访问北京，当时在人民大会堂与中国国家主席习近平会面。

据新华社报道，习近平当时赞赏基辛格多年来为促进中美两个伟大国家关系发展投入的真挚感情和作出的积极努力，表示基辛格所作的重要贡献将载入史册。希望基辛格健康长寿，继续做中美关系的促进者和贡献者。

基辛格在美国前总统尼逊主政时期的国务卿，为中美1970年代外交关系正常化扮演举足轻重的角色。