习近平会见阿尔及利亚总统 双方愿共同深化全面伙伴战略关系

中国国家主席习近平与到访的阿尔及利亚总统特本举行会谈，双方表明愿共同深化全面战略伙伴关系。

据新华社报道，习近平星期二（7月18日）下午在北京人民大会堂同赴华进行国事访问的阿尔及利亚总统特本举行会谈。

习近平指出，今年是中阿建交65周年。65年来，中国和阿尔及利亚始终患难与共、守望相助，相互理解、相互支持，是追求共同发展和民族振兴道路上的真诚朋友、天然伙伴。中方正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，阿方正在着力推进建设“新阿尔及利亚”。中方愿同阿方一道努力，发扬光大传统友谊，推动中阿全面战略伙伴关系取得更大发展。

习近平强调，中方坚定支持阿方维护国家主权、独立、领土完整，支持阿方走符合自身国情的发展道路，反对外部势力干涉阿内政。双方要携手深化在基础设施、石油化工、矿产、农业等传统领域合作，拓展航天、核能、信息通信、可再生能源等高技术领域合作，培育合作新增长点。

他并说，中方愿继续向阿方提供力所能及的援助，支持阿经济社会发展，愿进口更多阿优质产品，鼓励和支持中国企业赴阿开展合作。中方愿继续同阿方深化医疗卫生合作，向阿方提供政府奖学金名额，推进新闻、旅游、青年、体育、智库等领域友好合作，夯实两国民意基础。

另据路透社和法新社报道，特本从星期一（17日）开启五天访华行程。这是他2019年出任阿尔及利亚总统以来首次对中国进行国事访问。

中国与阿尔及利亚在2014年将两国关系升级至全面战略伙伴关系，阿尔及利亚成为首个与中国建立全面战略伙伴关系的阿拉伯国家。

新华社报道，特本在会谈时说，中国是阿尔及利亚最重要的朋友和伙伴。阿方愿积极参与共建“一带一路”，深化阿中全面战略伙伴关系，助力阿实现国家经济社会发展。

特本也说，当前国际格局很不平衡，他赞赏中方为公平解决巴勒斯坦等地区热点问题、促进地区和世界和平稳定发挥的建设性作用，愿同中方密切在国际和地区事务中的战略协作。

会谈结束后，中阿两国元首共同见证签署农业、交通、科技、电信、城市可持续发展、贸易、航天、检验检疫、能源、教育、体育等领域多项双边合作文件。双方发表《中华人民共和国和阿尔及利亚民主人民共和国联合声明》。

习近平在会谈前于人民大会堂北大厅为特本举行欢迎仪式。当晚，习近平在人民大会堂金色大厅为特本举行欢迎宴会。