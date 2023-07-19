上海一干部被双开 曾隐瞒“裸官”事实并擅自申请移民

上海市闵行区一名干部严重违纪违法被开除党籍和公职，他的违纪行为包括隐瞒境外购房和“裸官”事实并擅自申请国外移民。

据上观新闻7月18日报道，闵行区纪委监委消息，区纪委监委日前对闵行区建筑建材业管理所企业管理科原科长石建飞严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，石建飞身为中共党员干部，丧失理想信念，背离入党初心，目无法纪，底线失守，乐于“交友”，甘被“围猎”，管工程“吃”工程，将监管职权化作谋求私利的工具，严重损害政府公信力，严重破坏“亲”“清”政商关系。

通报称，石建飞违反组织纪律，在组织谈话时不如实说明问题，隐瞒婚姻变化、境外购房和“裸官”事实，擅自申请国外移民，违规取得国外永久居留资格；违反廉洁纪律，违规从事有偿中介活动；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系；利用职务上的便利，为他人谋取利益，并非法收受钱款，数额巨大。

另外，石建飞曾于2019年10月因违反中央八项规定精神和廉洁纪律被给予党内警告处分。

通报称，石建飞严重违反党的纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在十八大后不收敛、不收手，在十九大后仍不知止，在受到党纪处分后再度严重违纪违法，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经闵行区纪委常委会研究，决定给予石建飞开除党籍处分；由闵行区监委给予其开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。