指不配合冠病调查 美国停止对武汉病毒研究所的资助

美国政府以中国科学院武汉病毒研究所不提供冠病相关文件为由，停止了对其提供联邦资助。

据彭博社报道，美国卫生与公众服务部星期一（7月17日）向武汉病毒研究所发出通知，告知将完全剥夺其受资助的资格。

该部称，自去年9月以来的评估发现，武汉病毒研究所未能符合联邦规定。

“这一举措将确保武汉病毒研究所不再获得任何联邦资助”，美国卫生与公众服务部发言人在一份电子邮件声明中表示。

发言人称，自美国政府决定武汉病毒研究所今后没有资格再获得联邦奖励，包括新合同、拨款和其他交易以来，该研究所尚未作出回应。

自2020年6月以来，武汉病毒研究所就未从与中国科学院有合作关系的美国国立卫生研究院获得过任何资金。

《华尔街日报》今年2月26日报道，美国能源部根据新的情报，对冠病溯源问题得出的结论是，病毒从中国实验室泄漏的可能性最大。不过，《纽约时报》指美国情报机构对能源部结论的信心程度为“低度”（low confidence），因为情报机构对冠病源头的看法并不一致。

中国外交部发言人毛宁2月27日在例行记者会上说，冠病病毒溯源是科学问题，不应当被政治化，有关方面应当停止翻炒“实验室泄漏”论调，停止抹黑中国，停止将溯源问题政治化。