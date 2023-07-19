中国官媒：物价稳定并非通货紧缩

中国6月份居民消费价格指数（CPI）走弱，对此，官媒发表评论称，物价稳定并非通货紧缩。

《经济日报》星期三（7月19日）发表署名“金观平”的文章称，今年以来，国内物价持续低位运行，引发了关于中国经济是否陷入通货紧缩的讨论。

文章称，通货紧缩一般具有物价水平持续负增长、货币供应量持续下降等特征，且常伴随经济衰退。当前，中国宏观经济稳步恢复，广义货币保持较快增长，6月末，广义货币供应量、社会融资规模存量、人民币各项贷款分别同比增长11.3%、9.0%和11.3%，均处于高位，与历史上的典型通缩存在明显差异。

文章写道，今年以来，CPI同比涨幅震荡回落，7月份可能还会下行，这是需求恢复时滞和基数效应导致的阶段性现象。中国货币条件合理适度，居民预期稳定，随着政策效果不断显现，供需缺口将进一步弥合。加之去年同期高基数因素逐步消除，价格涨幅将逐步回归合理水平。

文章称，去年以来，中国出台了一揽子稳经济政策措施，但投资扩张向最终消费的传导需要一定时间。疫情期间，居民收入普遍受到影响，也存在一个“补”储蓄的过程。相关数据显示，去年出台的支持性金融工具已逐步形成实物工作量，预计后续将进一步提升居民部门收入。

文章称，虽然短期内物价出现一定程度下行，但并不意味着中国进入了通缩阶段。强大的制造业基础以及近些年稳健的货币政策，为实现物价稳定奠定了中长期基础。

文章最后写道，接下来，要用好现有货币政策空间，保持货币条件与经济潜在增速和物价基本稳定的要求相匹配，兼顾好经济增长和物价稳定。同时，也要看到目前存在有效需求不足等问题，要着力稳定市场预期，增强全社会经济活力，提高居民收入和消费能力，推动经济高质量增长。

中国国家统计局7月10日公布的数据显示，6月份，CPI同比增速从5月的0.2％降至零。扣除波动较大的食品和能源价格，6月份的核心CPI同比上涨0.4％，涨幅比5月回落0.2个百分点，显示商品和服务需求低迷。

有分析认为，价格普遍下降可能进一步打击中国国内本就脆弱的信心，使经济陷入需求疲软与价格下跌相互作用的恶性循环，通货紧缩的风险加大。