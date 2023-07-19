中国驻美使馆致函美媒 批赖清德四大支柱主张“卖台”

针对民进党总统参选人、台湾副总统赖清德投书《华尔街日报》提出和平“四大支柱”主张，中国大陆驻美大使馆致函《华尔街日报》，批评赖清德的主张用一个词概括就是“卖台”。

美国《华尔街日报》星期二（7月18日）刊登中国大陆驻美使馆发言人刘鹏宇的文章。文章对《华尔街日报》7月5日刊登的赖清德的文章做出批评，称赖清德的“四大支柱”主张，“包藏的祸心用一个词概括就是——卖台。”

刘鹏宇批评，赖清德提出要提升台湾吓阻力，“以武拒统”昭然若揭；渲染中国大陆军事威胁，“目的就是骗取台湾老百姓支持其向美购买军备。”刘鹏宇称，短短两年时间，美对台军售总值40亿美元（约52亿新元），台防务预算今年扩大至生产总值的2.6%，大量美军备入台，使台湾变成“火药桶”。

刘鹏宇称，赖清德提到要加强台湾供应链安全，“暗指是搞与大陆脱钩断链”，不顾两岸经贸密切联结共生。他指出，从1978年到2021年，两岸贸易额增长了7000多倍；大陆连续21年成为台湾最大出口市场，也是台商海外投资的第一大目的地。

刘鹏宇还指责赖清德提出维持两岸现状，实质上是搞“和平分裂”“一中一台”，“出卖的是民族大义”。他还说，赖清德称“不排除在尊重，互利，没有先决条件的基础上，与大陆展开对话沟通”，是民进党拒绝承认“一个中国”原则的常用话术。

针对赖清德说强化民主国家伙伴关系，刘鹏宇批实质是攀附美国为其“谋独”壮胆。“民进党执政这些年，岛内社会撕裂，民生困顿，‘民’在哪里？‘进’在何方？”

刘鹏宇重申，“一个中国”原则是两岸和平的政治基础，是台海稳定的定海神针。“光靠玩弄文字游戏，想给自己披上‘和平’的外衣，只会欲盖弥彰。”

赖清德本月初在美国媒体投书，提出加强国防、经济、民主和维持现状的“和平四大支柱政见”，为他的“和平保台”口号端出具体方案。赖清德在文章中提出自己支持维护海峡两岸的现状，并强调不会排除在对等和尊严的原则基础上，与中国大陆进行不预设前提的对话的可能性。