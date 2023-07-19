研究人员发现日军731部队职员表 含姓名与职衔

日本研究人员发现了原日军731部队的职员表，里面包含姓名与职衔。

据日本共同社7月18日报道，明治学院大学国际和平研究所的研究员松野诚也发现了这些从厚生劳动省移交给国立公文书馆保管的文件。

该文件是驻扎在中国东北地区的关东军的组织变更报告，被作为保密度最高的“军事机密”，封面上写着“昭和十五（1940）年九月三十日”“关东军司令部调制”。

文件是1940年731部队组织变更成“防疫给水部”之际，由日本关东军制作的，记录了部队结构、队员姓名和职衔等。

其中，军官表记录了负责人陆军军医大佐石井四郎以及各部部长等合计97人的姓名和职衔。除了军医外，从大学医学系派遣的众多医学研究人员等则作为“技师”被记录下来。另一方面，缺员达到129人，可以看出当时处于体制完善过程中。此外，还有地位较低队员的职员表。

731部队是原日军中秘密开发细菌武器和对俘虏实施人体实验的组织，大部分文件在日本二战战败时被下令烧毁。对731部队实际情况的研究，一贯基于有限的资料和证言。此前虽然已经发现写有队员姓名和日本国内住址信息等的“留守名簿”，但与此次的资料不同，未记载部队结构和队员隶属。

对于这项新发现，松野诚也说：“这或许是首次发现由原日军制作的同时明示部队各部结构、队员姓名和职衔等的资料。这将成为弄清‘谁怎样参与到了部队之中，在战后如何生活’的材料。”