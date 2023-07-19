广州称职校食堂异物高度可能是鸭眼球巩膜结构

针对广东省会广州一所职业学校的食堂饭菜中发现疑似避孕套的异物，广州增城区市场监督管理局通报称，排除异物是橡胶制品和一次性手套的可能性，高度可能为鸭眼球巩膜结构。

据“广州增城发布”官方微博消息，增城区市场监督管理局星期三（7月19日）通报，有媒体星期二（18日）报道在华世科教食堂饭菜中发现异物后，当局将由公安部门封存的异物样品送广州市食品检验所和广州市质量监督检测研究院，综合运用形态学检测、核酸检测、蛋白质检测和红外检测等方法开展检测。

在形态学检验对比中，检测机构先在现场解剖煮熟鸭头眼球结构，取其外壁的巩膜并与吸水复原后的送检样品进行比对，发现两者形态高度相似，直径均为1.5厘米左右，并且外形、颜色、结构和触摸质地都非常相似。

检测机构也透过对送检样品进行核酸和蛋白质检测，检测出样品中含有鸭源性成分和蛋白质成分，说明样品是动物的有机质构成。

此外，检测机构对送检样品和鸭头眼球巩膜进行红外检测对比后，结果显示送检样品与现场解剖煮熟鸭头眼球巩膜的红外光谱谱图基本一致；与天然橡胶和聚乙烯的标准谱图不一致。

增城区市场监督管理局称，综合上述检测结果，可以排除送检样品是橡胶制品和一次性手套的可能性，高度可能为鸭眼球巩膜结构。

一名学生星期一（17日）在广州市华世外语艺术职业学校食堂用餐时，发现饭菜中有疑似避孕套的胶制异物。校方对此迅速做出回应，称该异物为鸭子的眼球膜，并就事件问责全体厨房员工以及对他们进行扣钱处罚，同时开除涉事厨师。

中国近期多地爆出食品安全事件。江西一所职校学生6月初在食堂吃饭时，在餐食中发现老鼠类啮齿动物的头部；重庆一家医院餐厅的盒饭6月底也被曝出现疑似老鼠头的异物。