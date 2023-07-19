亦官亦商、靠医吃医 南医大原书记陈敏生被双开

南方医科大学中共党委原书记陈敏生“亦官亦商、靠医吃医”，被开除党籍和公职。

据南粤清风网7月19日报道，经广东省委批准，广东省纪委监委对陈敏生严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，陈敏生理想信念丧失，政治意识淡漠，不落实巡视整改要求，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼金、占用公房；违背组织原则，隐瞒不报个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，利用职权在干部选拔任用方面违规为他人谋取利益，违规为本人办理延迟退休手续；亦官亦商，长期违规从事营利活动；靠医吃医，大搞权钱交易，利用职务上的便利为他人在药品和医疗设备采购、工程项目承揽、职务晋升等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报称，陈敏生严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经广东省纪委常委会会议研究并报广东省委批准，决定给予陈敏生开除党籍处分；由广东省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，陈敏生1962年10月出生，广东普宁人，在职研究生学历，1983年8月参加工作，1988年1月加入中国共产党。他历任广州医学院党委副书记、院长，广州医学院党委书记，南方医科大学党委书记、校长，南方医科大学党委书记、广东省政协科教卫体委员会副主任，南方医科大学党委书记等职。