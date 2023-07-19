台民调：柯文哲支持度跌落三成 流失女性支持

台湾民调显示，民众党总统参选人柯文哲在经历多次失言风波后，支持度跌落至三成以下，主要流失女性选民的支持度。

据台湾风传媒星期三（7月19日）报道，菱传媒最新2024年总统大选民调网络民意调查结果显示，民进党参选人赖清德仍以38.48%的支持度领先、柯文哲以28.34%的支持度居次、国民党参选人侯友宜以21.29%的支持度持续垫底。

与菱传媒6月所做的民调结果相比，三人的排名不变，不过柯文哲支持度下滑2.95个百分点，跌落三成，赖清德与侯友宜则各自微幅上升与下跌近一个百分点。

菱传媒分析，赖清德在20岁到29岁年轻族群的支持度有上升趋势，从上个月的29.13%上升至30.68%，30岁到39岁的支持度也从33.35%上升至36.37%。

柯文哲的支持主力仍以年轻选民为主，但这个月流失最多支持度的年龄层在30岁到39岁这个族群，从上个月的51.75%跌至45.39%，其中以30岁到39岁年龄层的女性最多，从上个月的50.74%跌至39.28%。

这项调查是由菱传媒委托台大政治系张佑宗教授问卷设计与调查顾问，皮尔森数据负责执行。民调从7月12日至16日进行，针对全台年满20岁以上的网络人口进行调查，当中有效样本为1万2464份，在95%信心水准下，抽样误差为正负0.88%以内。

柯文哲近期多次陷入失言争议。柯文哲7月初希望申请在台北流行音乐中心举办演唱会，但被当局以存在政治色彩为由拒绝。对此，柯文哲说这是“世态炎凉”，还说“通常这种事由‘太监’解决掉”，被批评是污名化基层公务员。