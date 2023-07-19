中国驻墨使馆：美国内芬太尼危机根源在于自身

针对美国官员称生产芬太尼的前体化学品来自中国，中国驻墨西哥大使馆反驳相关言论是“不实言论”，并强调防止非列管化学品流入的责任在于进口国，美国内芬太尼危机的根源在于自身。

中国驻墨西哥大使馆星期二（7月18日）在官网发表声明，称中国目前列管的易制毒化学品已达38种，超过联合国管制品种14种。针对芬太尼类物质整类列管，2019年5月1日中国政府创新实施对芬太尼类物质整类列管，并采取一系列行之有效的打击整治措施，为防范此类物质非法制贩及滥用发挥了重要作用。

中使馆称，上述对芬太尼类物质的管制措施是中国药物管制常规实践中前所未有的，是中方践行全球毒品问题共治理念的具体体现，得到了国际社会的充分认可。中方整类列管芬太尼后，未收到其他国家查获来自中国的芬太尼类物质的通报。中使馆并强调，防止非列管化学品流入制毒的责任在于进口国。

中使馆称，美国是全球化工原料大国。中方已于2019年5月1日整类列管芬太尼类物质，但美方至今仍未永久列管芬太尼类物质。中使馆批评美国混淆是非、一味推卸责任，拿非列管物质说事，这是对美国民众极不负责任的行为。美国内芬太尼危机的根源在于自身，减少国内需求和国内供给才是治本之策。

中使馆续称，“美方要做的是反躬自省，加强国内处方药管控，强化对毒品危害宣传，减少国内毒品需求，而不是对别国污蔑抹黑、甩锅推责。”中方高度重视与墨西哥开展禁毒执法合作，双方执法部门沟通渠道畅通。目前，双方正积极协调加强制毒物品监管工作。

上个月，美国政府美国司法部才对四家中国化学制造公司和八名中国公民提出刑事指控，指控他们非法贩运用于制造芬太尼的化学品，并销往墨西哥的锡那罗亚贩毒集团卡特尔(Sinaloa Cartel)。美国参议院多数党领袖舒默星期天（16日）也说，要在国防政策法案中纳入一项跨党派修正案，以制裁中国疑似在合成阿片类芬太尼生产中扮演的角色。