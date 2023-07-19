美印太司令：中国无视美发出参加防长会议邀请

美国印太司令部司令、海军上将阿奎利诺（John Aquilino）说，中国军方无视或拒绝了美国发出参加防长会议的邀请。

据彭博社报道，阿奎利诺星期二（7月18日）在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛上说，他曾尝试与中国军方联系，包括邀请中国防长李尚福出席下个月在斐济举行的年度国防部长会议，但遭到中方的无视或拒绝。

阿奎利诺说：“我们发出了邀请，但我们没有听到（回复）……我的请求不是没有得到答复就是被拒绝了。”他表示，他的要求是能与自己的中国同行直接交谈。

阿奎利诺称，今年8月在斐济举行的防长会议将以线下形式举行，区域内的国防部长每年都会举行几次会议，但过去两年里，中国只透过线上方式出席过一次会议。

近几个月来，中国多次拒绝了美国提议两国军方进行交流的请求，包括拒绝了中美防长于今年6月在新加坡举行的香格里拉对话会上进行会晤的请求。

李尚福当时在香会发表讲话时表示，中方在与美国沟通方面有自己的原则，希望能在相互尊重的基础上进行交流与合作。“如果我们连相互尊重都没有，那么我们的沟通就不会有成效。”

彭博社6月报道称，中国之所以拒绝美方的交流请求，原因是美国至今没有解除对李尚福的制裁。2018年9月，美国国务院将时任中共中央军委装备发展部部长李尚福列入制裁名单，原因是李尚福曾参与中国向俄罗斯购买苏-35战机和S-400防空系统。中国对此进行了抗议和交涉。