克里与韩正会谈：气候变化应与外交问题分开处理

正在访华的美国总统气候特使克里在北京与中国国家副主席韩正会面时坦言，美国与中国近年来在外交上遇到困难，但气候变化议题应与外交问题分开处理。

综合路透社和彭博社报道，韩正与克里星期三（7月19日）在北京人民大会堂会面。克里向韩正说，过去几年来，美国和中国之间的关系面临着复杂的局面，许多外部因素使两国在气候变化的合作上变得复杂。

克里承认两国近年来在外交上遇到困难，但他说，气候问题是一个普遍威胁，应被视为一个“独立的”挑战，需要世界上最大的几个经济体共同努力来解决。

他说，如果美中两国能在未来的几个月内齐心协力，为今年11月在迪拜举行的联合国气候峰会（COP28）做准备，“我们将有机会在这个问题上产生深远的影响”。

克里强调，今年的联合国气候峰会，将是自巴黎会议以来最重要的一次会议。

克里星期天（7月16日）起对华展开四天访问，并在星期二分别与中国总理李强和中共中央外办主任王毅会面，他也从星期一开始与中国政府气候变化事务特使解振华举行三天会谈。

克里星期三接受记者访问时说，过去两天与中国官员的会谈具有建设性，但“也很复杂”。“我们正努力朝着缔约方会议开辟一条非常明确的道路，以便我们能够如我们所希望一般，在所有外部因素下进行合作和工作。”

克里是继美国国务卿布林肯和财长耶伦后，五周内第三位访华的美国高级官员，这也标志着中美气候磋商中断近一年后首次重启对话。

克里访华之际，美国、欧洲、亚洲部分地区正面临着有记录以来最高的气温，2023年很可能会成为自19世纪有记录以来最热的一年。中国西北部新疆地区星期天也录得气温高达52.2摄氏度，破历史同期高温极值。

路透社分析认为，创纪录的高温对中国带来了更大的压力，中国将可能被迫采取更果断的措施来遏制温室气体排放。

中国国家主席习近平星期二出席全国生态环境保护大会时，强调中国承诺的“双碳”目标是确定不移的，但达到这一目标的路径和方式、节奏和力度则应该而且必须由自己作主，决不受他人左右。