港记协：新闻活动不受《愿荣光》禁制令影响

香港记者协会称，针对《愿荣光归香港》歌曲禁制令，香港律政司已同意加入记者豁免条款，允许记者在新闻报道或评论中播放及引用歌曲。

据网媒“香港01”报道，香港记者协会星期二（7月18日）发表声明称，经过向香港律政司申诉禁制令没有保障记者工作后，律政司已同意在禁制令中加入保障记者豁免条款，任何记者在报道新闻及评论新闻事件时播放及引用该歌曲，包括在香港及海外发布的新闻报道，不会被追究刑事责任。

记协说，修改的豁免条文指出，禁制令不会禁止任何在香港或海外为新闻活动所作出的合法作为，包括为向公众发布的目的而进行的新闻搜集、关于新闻的文章或节目或其他出版的制备或编纂、对新闻或时事所作的评析；向公众发布属新闻或关于新闻的文章、节目或其他出版、对新闻或时事所作的评析。

记协在声明指，早于6月21日，记协就向律政司提出须为保障新闻工作者的工作新增豁免条款，经记协坚持下，律政司最终同意新增条款，并接纳记协就全面保障记者新闻工作提出的修改建议。

记协指，经修改的条文将更明确保障记者在采访、访问时涉及歌曲，及评析时提及歌曲的自由，豁免条款包括发布文章、节目或经网上平台发布的帖文等。如新闻活动在香港境外发生，也可在香港刊出发布而不受刑责。任何之前发布的新闻及访问文章若牵涉歌曲也不受禁制令影响。

记协表示欢迎有关修订，并认为修订将明确保障新闻自由及言论自由的宪法权利。记协也强调，无意发布或上载《愿荣光归香港》一曲，或干犯任何与煽动、分裂国家或侮辱国歌的行为。